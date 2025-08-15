“Alaska’da Tarihi Zirve Açıklaması”

GÖRÜŞME ALASKA’DA GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik bir görüşme için Alaska’da bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump, uçağından indikten sonra Putin’i karşıladı. İki lider, samimi jestlerin ardından aynı makam aracına binerek görüşme salonuna doğru yola çıktı.

BARIŞ TEMALİ ZİRVE

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in Alaska’nın Anchorage kentindeki zirvesinin başlamasının ardından sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yaptı. Paylaşımda, iki liderin gülümseyerek çektirdiği fotoğrafın altına, zirvenin teması olan “Barışın Peşinde” ifadesi ve ABD ile Rusya bayraklarının emojileri yer aldı.

TARİHİ BİR AN

Beyaz Saray, Trump ve Putin’in havaalanına iniş yaptıktan sonra selamlaşmalarının ardından “Alaska 2025” yazılı platformda poz verdikleri bir fotoğrafı daha paylaştı. Bu fotoğrafın açıklamasında, “Başkan Donald J. Trump ve Başkan Vladimir Putin ile Alaska’da tarihi zirve.” şeklinde bir ifade kullanıldı. Görüşmede Trump’a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin’e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik ediyor.

Ateşkes Üzerine Açıklamalar

ABD Başkanı Trump, görüşme öncesinde “Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım.” şeklinde açıklama yaptı. Trump, Alaska’daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı’nı durduracak bir çözüm bulunmaması halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit etti.