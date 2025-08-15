Alaska’da Trump ve Putin buluştu

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Alaska’da “Ukrayna’da barış zirvesi” için bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elmendorf-Richardson Üssü’nde buluştu. İki lider, görüşmenin yapılacağı yere birlikte gitmek üzere aynı araca bindi.

KIRMIZI HALIYLA İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Görüşme öncesinde iki lider ve beraberlerinde bulunanlar, kameralara poz verdi. Kırmızı halıda yürüdükleri esnada ilginç anlar yaşandı. Bu sırada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçakları, liderlerin üzerinde uçtu. Bu olay, Trump’tan Putin’e gözdağı verme olarak yorumlandı.