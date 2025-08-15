Haberler

Alaska’da Trump ve Putin buluştu

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Alaska’da “Ukrayna’da barış zirvesi” için bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elmendorf-Richardson Üssü’nde buluştu. İki lider, görüşmenin yapılacağı yere birlikte gitmek üzere aynı araca bindi.

KIRMIZI HALIYLA İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Görüşme öncesinde iki lider ve beraberlerinde bulunanlar, kameralara poz verdi. Kırmızı halıda yürüdükleri esnada ilginç anlar yaşandı. Bu sırada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçakları, liderlerin üzerinde uçtu. Bu olay, Trump’tan Putin’e gözdağı verme olarak yorumlandı.

Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesi, üç saatlik kapalı oturumla tamamlandı. İki liderin görüşmesinin içeriği basına yansımadı.
Kayseri’de Silah Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda, 1 otomatik silah, 7 tüfek ve 5 tabanca ele geçirildi. 5 kişi silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

