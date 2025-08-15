Alaska’da Trump Ve Putin Buluştu

TRUMP VE PUTİN’İN GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Alaska’da “Ukrayna’da barış zirvesi” için buluşan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Elmendorf-Richardson Hava Üssü’nde bir araya geldi. Liderlerin bu önemli görüşmesi, hava üssünde geçti ve ikili, birlikte araca binerek görüşme alanına doğru hareket etti.

KIRMIZI HALIDA İLGİNÇ ANLAR

Görüşme öncesinde iki lider, basın mensuplarına poz verdi. Kırmızı halıda yürüdükleri sırada ilginç anlar yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçakları, iki liderin üzerinden geçti. Bu durum, bazı analistler tarafından Trump’ın Putin’e gözdağı verme girişimi olarak değerlendirildi.