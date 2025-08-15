Alaska’da Trump Ve Putin Zirvesi

ALASKA’DA ZİRVE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska eyaletinde bir zirve gerçekleştirmeye başladı. İkilinin, “Barışın Peşinde” temasıyla planladığı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes durumu ele alınıyor.

GÖRÜŞMEDE YER ALAN İSİMLER

Toplantıda Trump’a, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ediyor. Putin’in yanında ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov bulunuyor.