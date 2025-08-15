Alaska’da Trump ve Putin Zirvesi Tamamlandı

GÖRÜŞME SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen 3 saatlik kritik zirve sona erdi. Tüm dünya, bu önemli görüşmeye odaklandı. Türkiye saati ile yaklaşık 22.22’de başlayan görüşme, iki liderin yaklaşık 3 saat boyunca süren diyaloglarıyla devam etti. Görüşmenin ardından liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

PUTİN TARİHE GEÇTİ

Alaska’ya giden ilk Rus lider olarak tarihe geçen Putin, geçmişte ABD’ye ulaşan diğer SSCB liderlerinden Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev, Mihail Gorbaçov, ayrıca Boris Yeltsin ve Dmitriy Medvedev’i de andırıyor. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Putin, bu ziyaretiyle son ABD ziyaretini gerçekleştirmişti. Kritik zirvenin öncesi de oldukça hareketliydi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Görüşme öncesinde Trump, saatler kala Fox News’e verdiği demeçte Alaska’da düzenlenecek ABD-Rusya zirvesine dair düşüncelerini paylaştı. Putin ile görüşmek üzere yolda olduğunu belirten Trump, görüşmenin olumlu geçeceğini düşündüğünü ifade etti. Anlaşmazlık yaşanması ihtimalini de değerlendiren Trump, “Eğer işler yolunda gitmezse hızla eve dönerim. Çekip giderim. Ateşkes görmek istiyorum, bugün görmezsem mutlu olmam. Putin ile görüşmemiz iyi gitmezse ayrılırım” şeklinde konuştu.