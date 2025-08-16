Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

Alaska Zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getiren Alaska Zirvesi, büyük bir merakla takip edildi. Uluslararası basın, zirvenin sonuçlarını geniş bir şekilde ele aldı. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını kullanarak, “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” değerlendirmesi yaptı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü hedefi doğrultusunda büyük bir çaba harcadığını ifade etti.

Kahvaltı planı iptal edildi

Washington Post, Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması üzerine yemek planını iptal ederek zirveyi erken sonlandırdığını belirtti. İki liderin basın toplantısının ardından soru almamasıyla ilgili dikkat çekildi. Gazete, ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisine dair kapsamlı bir analiz sundu. Gazete, “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” yorumunu yaptığı belirtildi.

Ukrayna’da barış sağlanamadı

İngiliz The Telegraph gazetesi, “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullanarak, ABD Başkanı’nın “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” şeklindeki ifadesine yere verdi. Diğer bir İngiliz gazetesi olan Independent ise, Trump’ın basın toplantısındaki “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifadesine yer verdi. İki liderin savaş konusundaki hemfikir oldukları ancak ateşkes için ortak bir zeminde buluşamadıkları vurgulandı.

Görüşmenin etkileri

BBC, “Ateşkes yok, anlaşma yok.” manşetiyle zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sorguladı. Analizde, zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan imajını olumsuz etkilediği düşüncesi öne çıktı. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” ifadeleri dikkat çekti. Daha önceki bir açıklamasında zirvede başarısızlık oranını yüzde 25 olarak belirten ABD Başkanı’nın bu oranının gerçekleştiği vurgulandı. BBC, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” değerlendirmesinde bulundu.