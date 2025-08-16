Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

ABD BAŞKANI TRUMP VE PUTİN ALASKA ZİRVESİ’NDE BİR ARAYA GELDİ

Alaska Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak sona erdi. Zirve, uluslararası medya tarafından geniş bir şekilde ele alındı. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını kullandı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için sürdürdüğü barış arayışında önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti. Zirveden “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP VE PUTİN ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in herhangi bir anlaşmaya varamaması üzerine yemeği iptal ederek zirveyi erken sona erdirdiklerini gündeme getirdi. Ayrıca, iki liderin basın toplantısının ardından soru almaması konusuna da dikkat çekildi. Gazete, ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisini uzun bir analizle değerlendirdi. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” şeklinde yorum yapıldı.

GÖRÜŞME BAŞARILI AMA ANLAŞMA YOK

İngiliz The Telegraph gazetesi, “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını tercih etti. ABD Başkanı’ndan alıntı yaparak “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” ifadelerine yer verildi. Yine bir başka İngiliz gazetesi Independent ise zirveden sonra gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalara dikkat çekti. Manşetinde “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifadesini kullandı. Her iki liderin savaş konusunda hemfikir olduklarına ancak ateşkes için ortak bir zemin bulamadıklarına da vurgu yapıldı.

ZİRVENİN SONUÇLARI

BBC ise manşetinde “Ateşkes yok, anlaşma yok.” dedi ve zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sorguladı. Analizde, bu zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan imajına zarar verdiği yorumu yer aldı. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” şeklinde bir ifadeye yer verildi.

ABD Başkanı daha önce zirve ile ilgili başarısızlık oranını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin haberinde, anlaşmanın sağlanamaması halinde bu ihtimalin gerçekleştiği belirtilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir” değerlendirmesi yapıldı.