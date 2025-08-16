Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

ALASKA ZİRVESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geldiği Alaska Zirvesi, geniş bir uluslararası medya ilgisiyle sona erdi. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını kullanarak zirve hakkında detaylı bilgi verdi. Gazete, Trump’ın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında uzun bir yol kat ettiğini belirtti. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

YEMEK PLANI İPTAL OLDU

Washington Post, iki liderin anlaşmaya varamamaları nedeniyle yemek planını iptal ederek zirveyi erken sonlandırdığını bildirdi. İki liderin basın toplantısının ardından soru almaması da dikkat çekici bir durum olarak kaydedildi.

Gazete, ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi ile ilgili uzun bir analiz yazısı sundu. Yazıda, “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” ifadesine yer verildi.

GÖRÜŞME ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşmede “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullandı. Trump’dan alıntı yaparak, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” şeklinde ifadeler sundu.

Başka bir İngiliz gazetesi olan Independent, zirvenin ardından Trump’ın basın toplantısındaki açıklamasına dikkat çekti. Manşetinde, “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz” ifadesini kullandı. İki liderin savaş konusunda hemfikir oldukları, ancak ateşkes için ortak bir zemin bulamadıklarına vurgu yapıldı.

TRUMP’IN PRESTİJİ ÜZERİNDE ETKİ

BBC, zirve sonrası “Ateşkes yok, anlaşma yok.” başlığını atarak meseleyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Trump, Putin ve Ukrayna için zirvenin ne anlama geldiğini sorguladı ve zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan profilini zedelemiş olabileceği yorumuna yer verildi. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor” şeklinde ifadeler yer aldı.

ABD Başkanı daha önce zirvede başarısızlık oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı. BBC’nin haberinde bu ihtimalin gerçekleştiği ve “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir” ifadeleri yer aldı.