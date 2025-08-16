Alaska Zirvesi: Ateşkes Ve Anlaşma Yok

ABD BAŞKANI TRUMP VE PUTİN’İN ALASKA ZİRVESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i biraraya getiren Alaska Zirvesi sonlandı. Zirve, uluslararası medya tarafından geniş bir şekilde yer buldu. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı.” başlığını kullandı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında uzun bir yol kat ettiğini vurguladı. “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” değerlendirmesi yapıldı.

WASHİNGTON POST’TAN ERKEN SONLANDIRMA DETAYLARI

Washington Post gazetesi, Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması sebebiyle yemek planını iptal ederek zirveyi erken sona erdirdiğini bildirdi. İki liderin basın toplantısının ardından soru almamasına özellikle dikkat çekildi. ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seremonisi hakkında gazete, durumun önemini belirten uzun bir analiz yayımladı. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” şeklinde bir yorum yer aldı.

İNGİLİZ GAZETELERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MANŞETLER

İngiliz The Telegraph gazetesi, “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını kullandı. ABD Başkanı’ndan alıntı yapan gazete, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” ifadelerine yer verdi. Bir başka İngiliz gazetesi Independent, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirvenin ardından basın toplantısındaki açıklamasına atıfta bulunarak, “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz.” ifadesini manşetinde duyurdu. İki liderin savaş konusunda hemfikir oldukları ancak ateşkes için ortak bir zemin bulamadıkları belirtildi.

ZİRVE ANALİZLERİ VE SONUÇLAR

BBC, damgasını vuran manşetiyle “Ateşkes yok, anlaşma yok.” ifadesini kullandı. Haberde, zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiği sorgulandı. Analizde, zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan profilini zedelemiş olabileceği yorumu yapıldı. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor.” ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı, önceden yaptığı açıklamada zirvede anlaşmasızlığın oranını yüzde 25 olarak belirtmişti. BBC’nin haberinde, bu ihtimalin gerçekleştiği belirtilerek, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir.” şeklinde bir değerlendirme yapıldı.