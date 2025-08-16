Alaska Zirvesi: Ateşkes Yok, Anlaşma Yok

ABD BAŞKANI TRUMP İLE PUTİN ARASINDAKİ ALASKA ZİRVESİ SONA ERDİ

Alaska’da gerçekleştirilen zirve, uluslararası medyanın gündeminde geniş yer buldu. Amerikan New York Times gazetesi, “Trump, Putin’e kırmızı halı serdi, yine de bir barış anlaşmasına varamadı” başlığını kullandı. Gazete, ABD Başkanı’nın Nobel Barış Ödülü için barış arayışında önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı. Ancak, “Kırmızı halı ve uçakların sergilenmesinin ardından zirveden Putin ile yeniden görüşme dışında eli boş ayrıldı” ifadesiyle zirvenin sonuçsuz kaldığını aktardı.

ZİRVEDEN SONRA YEMEK PLANLARI İPTAL OLDU

Washington Post gazetesi ise Trump ve Putin’in anlaşmaya varamaması üzerine yemek planını iptal edip zirveyi erken sonlandırdıklarını belirtti. İki liderin basın toplantısının ardından soru almaması dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi. Gazete, ABD Başkanı’nın Rus lider için düzenlediği karşılama seramonisi hakkında kapsamlı bir analiz yazısı paylaştı. “Putin için güzel bir gündü çünkü kendi halkına dünyanın en güçlü adamı tarafından bir soylu gibi karşılandığını gösterme fırsatı buldu” yorumu yapıldı.

UKRAYNA’DA BARIŞ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İngiliz The Telegraph gazetesi, görüşme için “Putin ve Trump Ukrayna’da barış için anlaşma sağlayamadı” başlığını tercih etti. Haberde, ABD Başkanı’ndan alıntı yapılarak, “Görüşme başarılıydı ancak anlaşma olmadı” ifadelerine yer verildi. Bir başka İngiliz gazetesi olan Independent ise zirvenin ardından Trump’ın basın toplantısında yaptığı açıklamadan alıntı yaparak, “Anlaşma yapılana kadar anlaşma yapılmış sayılmaz” manşetini kullandı. İki liderin savaş konusunda hemfikir oldukları belirtilirken, ateşkes için ortak bir zemin bulamadıkları da vurgulandı.

ZİRVENİN ETKİLERİ VE TRUMP’IN PRESTİJİ

BBC, “Ateşkes yok, anlaşma yok” manşetiyle zirvenin detaylarını aktardı. Zirvenin Trump, Putin ve Ukrayna için ne anlama geldiğini sorgulayan haberde, zirvenin Trump’ın anlaşma sağlayan imajını zedelediği yorumuna da yer verildi. “Kendisini barış elçisi ve anlaşmacı olarak tanıtmayı seven Trump’ın Alaska’dan ikisini de almadan ayrıldığı anlaşılıyor” ifadeleri dikkat çekti.

ABD Başkanı daha önce zirvede başarısızlık oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı. BBC’nin haberinde bu oranın gerçeklik kazanması durumunda, “Anlaşma sağlanamaması Trump’ın iç ve dış siyasette prestijine zarar verecektir” değerlendirmesi yapıldı.