Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı Ve Belirsizlik

KIRMIZI HALIYLA GERİ DÖNÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl aradan sonra ilk defa bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşı bağlamında barışa doğru atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ancak, üç saat süren zirve, ne bir ateşkes sundu ne de net sonuçlar doğurdu. Aksine pek çok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinin detayları…

PUTİN’İN ALASKA İNIŞİ

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da uzun zamandır görülmeyen bir karşılama sahnesine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi ve Trump tarafından alkışlarla karşılandı. İki lider, uzun süre tokalaştı. Hatta Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi anları sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin, bu görüntülerle son üç yıldır gündemde olan “Rusya’nın izolasyonu” anlatısına karşı bir propaganda zaferi kazanmış oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram’da “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ZORLU SORULAR, KAÇAMAK YANITLAR

Putin, Alaska’ya ayak basar basmaz alışılmadık sorularla yüzleşti. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna yanıt vermedi ve sadece gülümsedi. Zirve sonunda basın toplantısı beklenirken, liderler yalnızca kısa açıklamalar yaptı ve soru almadı.

TRUMP’IN BELİRSİZLİĞİ VE SÖYLENMEYENLER

Trump, beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna konusundan doğrudan bahsetmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” ifadelerini kullandı ama ayrıntı vermedi. Toplantının verimli olduğunu tekrarlayan Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” belirtti. Aynı zamanda Ukrayna’da “haftada 5-6 bin kişinin öldüğünü” ve “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” sözleri, belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başlangıçta sadece ateşkesin konuşulacağı belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesindeki işbirliği imkanlarını vurguladı. Uzmanlar, bu durumun Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları konusunu yeniden gündeme getirdiğini ifade ediyor.

BİR SONRAKİ DURAK MOSKOVA OLABİLİR Mİ?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü bir görüşme tarihi açıklandı. Buna rağmen Trump ve Putin, bir sonraki buluşmaya işaret etti. Putin, “Next time in Moscow” diyerek Trump’a yöneldi. Trump da, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Zirve sonrası Fox News’a değerlendirme yapan Trump, görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

SONUÇ: DAHA ÇOK GÖSTERİ, DAHA AZ BARIŞ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlamadı. Ancak diplomatik sahnede Putin’i yeniden önemli bir figür haline getirdi. Trump ise süreci sürdürmeye yönelik bir mesaj verip detayları belirsiz bıraktı. Zirvenin en belirgin sonucu, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görüntü vermesiydi.