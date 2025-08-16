Alaska Zirvesi: Kırmızı Halı ve Belirsizlik

ABD VE RUSYA LİDERLERİ ZİRVEDE BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak gösterildi. Ancak üç saat süren görüşme, ateşkes sağlamadı ve net bir sonuç vermedi. Aksine, birçok soru işareti bıraktı. İşte Alaska zirvesinde yaşananların detayları…

KIRMIZI HALIDA AĞIRLAMA

Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da uzun süredir görülmeyen bir kabul törenine dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump Putin’i alkışlarla karşıladı ve iki lider uzun süre tokalaştı. Putin, kendi aracını bırakıp Trump’ın zırhlı limuzinine geçti. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kremlin, bu sahneyle son üç yıldır dile getirilen “Rusya’nın yalnızlığı” söylemlerine karşı bir propaganda zaferi kazandı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” diye duyurdu.

ZOR SORULARA KAÇAMAK YANITLAR

Putin, Alaska’ya varır varmaz alışılmadık sorularla yüz yüze geldi. Bir gazetecinin, “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusuna sadece gülümseyerek yanıt verdi. Zirvenin sonunda basın toplantısı beklenirken liderler yalnızca kısa açıklamalar yaptı ve soru kabul etmedi.

SÖYLENMEYENLER VE BELİRSİZ KONUŞMALAR

Trump beklenenden kısa bir konuşma yaptı ve Ukrayna konusunda doğrudan bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dese de ayrıntı vermedi. Verimli geçen toplantıda “birçok konuda anlaştıklarını” öne sürdü. Ukrayna’daki can kayıplarını “haftada 5-6 bin kişi” olarak ifade eden Trump, “Ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadeleri, belirsizliği artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başlangıçta yalnızca ateşkes ele alınacağı belirtilmişti. Ancak Putin, açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Uzmanlara göre, bu durum Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynaklarıyla ilgili kartını yeniden masaya koyduğu anlamına geliyor.

BİR SONRAKİ BULUŞMA MOSKOVA’DA OLABİLİR Mİ?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes ilan edildi ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü görüşme tarihi belirlendi. Ancak Trump ve Putin, bir sonraki görüşmeye kapı araladı. Putin, İngilizce olarak Trump’a, “Next time in Moscow” dedi. Trump da, “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” yanıtını verdi. Trump, görüşmenin ardından Fox News’a yaptığı açıklamada, buluşmayı “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi.

SONUÇ: DAHA GÖSTERİŞLİ, DAHA AZ BARIŞ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna’da bir barış anlaşması getirmedi. Ancak diplomatik arenada Putin’i tekrar merkez figür haline getirdi. Trump ise süreci devam ettirme mesajı verirken detayları belirsiz bıraktı. Zirveden akılda kalan en net sonuç, kırmızı halıyla karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak göründüğü oldu.