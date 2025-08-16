Alaska Zirvesinin Sonuçları: Putin’in Geri Dönüşü

KIRMIZI HALIYLA GERİ DÖNÜŞ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedi yıl aradan sonra bir araya geldi. Bu buluşma, Ukrayna savaşında barışa yönelik önemli bir adım olarak gösterildi. Ancak üç saate yakın süren zirve, ne bir ateşkes ile sonuçlandı ne de net bir sonuç ortaya koydu. Bunun yerine birçok soru işareti kaldı. Alaska’daki buluşmanın detayları ise oldukça ilginçti. Putin’in Alaska’ya inişi, Batı’da uzun zamandır görülmeyen bir karşılamaya dönüştü. Anchorage’daki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde kırmızı halı serildi, Trump tarafından alkışlarla karşılandı ve iki lider uzun süre tokalaştı. Putin, kendi makam aracını bırakarak Trump’ın zırhlı limuzinine bindi. ABD savaş uçaklarının selamlama uçuşu ve askerlerin halı sermesi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kremlin için bu sahne, son üç yıldır konuşulan “Rusya’nın izolasyonu” iddialarına karşı bir propaganda fırsatı oldu. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Üç yıldır izolasyondan bahsediyorlardı, bugün ABD’de kırmızı halıyla karşılanan Putin’i gördüler” şeklinde övünç gösterdi.

ZORLU SORULAR, KAÇAMAK YANITLAR

Rusya’nın kontrol altındaki medya ortamına alışkın olan Putin, Alaska’ya geldiğinde alışık olmadığı sorularla karşılaştı. Bir gazetecinin “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” sorusunu yanıtlamadı, sadece gülümsedi. Zirve sonunda basın toplantısı beklenirken liderler sadece kısa açıklamalarla yetindi ve soru kabul etmedi. Trump, beklenenden daha kısa bir konuşma yaparak Ukrayna’dan direkt olarak hiç bahsetmedi. ABD Başkanı, “Büyük ilerleme kaydettik, çok verimli geçti” dedi fakat detay vermedi. Çok verimli bir toplantı olduğunu vurgulayan Trump, “birçok noktada anlaştıklarını” belirtti. Ukrayna’daki ölü sayısını “haftada 5-6 bin kişi” olarak ifade ederek “ateşkes için çok iyi bir şansımız var” dedi. “Bir anlaşmaya varılmadı ama ulaşılabilir” ifadeleri, durumun belirsizliğini artırdı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başlangıçta sadece ateşkes konusunun konuşulacağı belirtilmesine rağmen, Putin açıklamalarında teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri, uzay araştırmaları ve özellikle Arktik bölgesinde ABD ile işbirliği fırsatlarına dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun Rusya’nın daha önce gündeme getirdiği nadir toprak elementleri ve enerji kaynakları kartını yeniden masaya sürdüğünü gösterdiğini düşünüyor.

BİR SONRAKİ DURAK MOSKOVA OLABİLİR Mİ?

Zirveden somut bir barış planı çıkmadı. Ne bir ateşkes duyuruldu ne de Zelenski’nin katılımıyla üçlü görüşme tarihi belirtildi. Ancak Trump ve Putin bir sonraki buluşmaya yönelik işaretler verdi. Putin, İngilizce olarak Trump’a, “Next time in Moscow” dedi. Trump da “Bana biraz eleştiri gelir ama mümkün olabilir” diyerek yanıtladı. Zirvenin ardından Fox News’a yaptığı değerlendirmede Trump, görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak nitelendirdi.

SONUÇ: DAHA ÇOK GÖSTERİ, DAHA AZ BARIŞ

Alaska’daki buluşma, Ukrayna için bir barış anlaşması sağlamadı. Ancak Putin’i diplomatik sahnede tekrar merkezi bir figür haline getirdi. Trump, süreci sürdürme mesajı verip detayları belirsiz bırakmayı tercih etti. Zirvenin en dikkat çeken sonucu, kırmızı halı ile karşılanan Putin’in ABD’de yeniden “meşru” bir muhatap olarak görünmesiydi.