Alayhan Rampalarında Tır Kazası Yol Kapattı

AŞIRI BUZLANMA VE TİPİ TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Nevşehir- Aksaray karayolu üzerindeki Alayhan rampalarında, meydana gelen aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle çok sayıda tır makaslayarak yolu trafiğe kapatıyor. Sabah saatlerinde başlayan hafif yağmur ve kar yağışı, akşam saatlerinde yerini yoğun tipiye ve buzlanmaya bırakıyor. Bu durum, Nevşehir- Aksaray karayolunda aşırı tipi ve buzlanma sebebiyle makaslayan çok sayıda tırın, yolun çift şeritli olarak trafiğe kapanmasına yol açmasına neden oluyor.

Nevşehir’den Aksaray yönüne gidecek olan araçlar, Nevşehir çıkışında ve Acıgöl ilçe çıkışından sonra yola devam edemiyor. Yolda vatandaşların mahsur kalmaması adına trafik ekipleri, araç sürücülerini şehir merkezi ve Nevşehir şehirlerarası otobüs terminaline yönlendiriyor. Ayrıca, yol kenarlarında bulunan petrol istasyonları da bir diğer alternatif olarak sunuluyor. Ankara yönüne gitmek isteyen sürücüler ise, Derinkuyu ilçesi istikametinden Niğde-Ankara otobanına yönlendiriliyor.

Nevşehir ve Aksaray AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan sürücü ve yolculara kumanya dağıtıyor. Karayolları ekiplerinin ve kurtarma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği bilgisi veriliyor.