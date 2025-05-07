Alba Berlin, FIBA Çatısı Altında Yer Alacak

ALBA BERLİN BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILIYOR

THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden ALBA Berlin, gelecek sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) gelen açıklamada, son 24 yıldır Avrupa Ligi organizasyonuna ait turnuvalarda mücadele eden ALBA Berlin’in, 2025-2026 sezonundan itibaren FIBA çatısı altında düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılacağı duyuruldu.

ALBA BERLİN YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

ALBA Berlin Kulübü Direktörü Marco Baldi, “Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne dahil olarak heyecan verici yeni bir bölüme başlıyoruz. Avrupa basketbolunun değişen iklimine kayıtsız kalmıyoruz. FIBA liderliğindeki Avrupa müsabakalarının gelecek yıllarda önemli ölçüde büyüyeceğinden eminiz. Bu yüzden Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya karar verdik.” sözleriyle yeni dönemlerine dair umutlarını ifade etti.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Basketbol Şampiyonlar Ligi Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, “ALBA Berlin’in Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne dahil olması, 10. sezonumuza yaklaşırken organizasyonumuz için önemli bir dönüm noktası. Berlin, uzun vadeli vizyonumuz için önemli bir pazar. ALBA Berlin, zengin geleneğe, saha içi ve dışında birçok başarıya, son teknoloji salona ve enerjik basketbol topluluğuna sahip bir kulüp. Bu nedenle Almanya’nın en başarılı basketbol kulübü ALBA Berlin’i, Basketbol Şampiyonlar Ligi ailesine dahil etmekten büyük gurur duyuyoruz.” diyerek kulübün ligdeki yerini vurgu yaptı.