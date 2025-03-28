Albanese, 3 Mayıs Seçim Çağrısında Bulundu

SEÇİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

Avustralya’nın Başbakanı Anthony Albanese, 3 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler için kampanya sürecini başlatarak, bu sürecin 5 hafta süreceğini açıkladı. Albanese, seçim sürecini resmi olarak başlatmak için sabah saatlerinde ülkenin Genel Vali Sam Mostyn ile bir araya geldi. Başbakan, hayat pahalılığı etkisinin belirgin olacağı beklenen bu süreçte, “Hükümetimiz küresel zorluklarla Avustralya usulü yüzleşmeyi seçti. Halkımızın gösterdiği güç ve direnç sayesinde Avustralya ileriye gidiyor. Şimdi 3 Mayıs’ta ileriye dönük yolu siz seçeceksiniz” ifadelerini kullandı.

UMUT VE İYİMSERLİK VURGUSU

Albanese, ayrıca “İstediğim şey için politikanın özü ve ülkemiz için umut ve iyimserlikle ilgili bir kampanya” dedi. Öte yandan, 2022’de gerçekleştirilen son seçimlerde İşçi Partisi, 9 yıllık Liberal-Ulusal koalisyon iktidarına son vererek gücü eline almıştı. Ancak son anketler, İşçi Partisi’nin Peter Dutton liderliğindeki muhalefet ile başa baş bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor.

SEÇİM YETKİSİ

Avustralya’da mutlak çoğunluk sisteminin uygulanması nedeniyle, bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 50’sinden fazlasını alması gerekiyor. Seçim sürecinin sonuçları, ülkede belirleyici bir etki oluşturacak gibi görünüyor.