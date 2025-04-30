Albanese, Avustralya’yı Temizlemeye Çağırıyor

SEÇİMLERDE İŞÇİ PARTİSİNE DESTEK ÇAĞRISI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 3 Mayıs’ta yapılacak federal seçimlerde halkı İşçi Partisine oy vermeye davet ediyor. Albanese, eski koalisyon hükümetinin mirası olan “kaosu ve işlevsizliği temizlemek” adına bu çağrıyı yaptı. Yüksek enflasyon, yerli halkların temsil talepleri ve yakıt fiyatlarındaki artışlar gibi konuların gündemde olduğu bu seçimlerde, yeni federal hükümeti belirlemek için yapılan basın toplantısında Albanese, Canberra’daki Ulusal Basın Kulübü’nde açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN OY İSTEDİ

Albanese, “Daha önce de söylediğim gibi Liberallerin geride bıraktığı kaos ve işlevsizlik, 3 yıldan fazla zaman alacak” ifadesiyle, halktan 3 yıl daha hükümette kalabilmek için İşçi Partisine oy vermesini istedi. “3 Mayıs’ta Avustralyalılardan İşçi Partisine oy vermelerini istiyorum, böylece geleceği inşa etmeye devam edebiliriz” dedi. Seçimlerde çoğunluk elde edememesi durumunda, İşçi Partisinin yasaları müzakere etmek isteyeceğini ancak bağımsızlarla yazılı anlaşma imzalamayacağını belirtti.

İKİ VİZYON ARASINDAKİ YARIŞMA

Albanese, seçimlerin “Avustralya’nın gitmesi gereken yön temelinde farklı iki vizyon arasındaki yarışma” olduğunu vurguladı. Ülkenin bağımsız savunma kabiliyetini geliştirip yerli füze üretimi gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

MUHALEFET LİDERİNE ELEŞTİRİ

Ayrıca, etkinliğe katılmadığı için Avustralya muhalefet lideri Peter Dutton’a eleştirilerini yöneltti. “Burada olmak, planlarınız için sorumluluk almak demektir. Burada olmak, halka ve demokratik sürece karşı sorumluluk duymakla ilgili” diyerek, muhalefet liderinin katılımını önemsemediğini ifade etti. Donald Trump’ın ABD Başkanı olmasının, Avustralya’nın savunma stratejisinde bir değişiklik gerektirip gerektirmediği yönündeki bir soruya ise, Avustralya’nın “kendisini savunması gerektiğini” yanıtladı.