Albanese Kampanyada Sahneden Düştü, İyi Olduğunu Söyledi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Perşembe günü bir seçim kampanyası sürecinde sahneden düştü. Ancak, hızla ayağa kalkarak durumunun iyi olduğunu ifade etti. 62 yaşındaki İşçi Partisi lideri, New South Wales’te Madencilik ve Enerji Sendikası Konferansı’nda konuşmasını tamamladıktan sonra fotoğraf çekilirken geriye doğru adım atmasına bağlı olarak dengesini kaybetti. Bu esnada sahneden düştü ve izleyiciler bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

ALBANESE’NİN AÇIKLAMASI

Albanese, hızla toparlanarak ayağa kalktı ve elini kaldırarak bir sorun olmadığını gösterdi. Olay, kameralara da yansıdı. Daha sonra Avustralya Yayın Kurumu’na verdiği röportajda olayı şu şekilde anlattı: “Sadece geriye bir adım attım. Sahneden düşmedim… Yalnızca bir bacağım aşağıya kaydı, ama iyiydim.”

KAMPANYA SÜRECİ VE SEÇİMLER

Başbakan Albanese, şu sıralar 3 Mayıs’ta yapılması planlanan ulusal seçimler için kampanya çalışmalarına devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, Albanese’nin liderliğindeki İşçi Partisi ile Peter Dutton’ın önderlik ettiği muhafazakâr Liberal-Ulusal muhalefet arasında oldukça çekişmeli bir yarış söz konusu.