Albanese, Tomasi’nin Hedef Alındığını İfade Etti

AVUSTRALYA BAŞBAKANINDAN KINAMA

Avustralya’nın Başbakanı Anthony Albanese, Los Angeles’te düzenlenen düzensiz göçmen destek gösterilerini takip ederken, polis tarafından plastik mermisiyle vurulan muhabir Lauren Tomasi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Albanese, Tomasi’nin “kasten hedef alındığını” ifade etti. Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı açıklamada, 9News’un ABD muhabiri Tomasi’nin Los Angeles’taki protestoları haberlendirirken vurulma anını gösteren görüntülerin “dehşet verici” olduğunu aktardı.

POLİSİN HEDEFİYDİ

Albanese, canlı yayın görüntülerinin, Tomasi’nin açıkça polis tarafından hedef alındığını gösterdiğini vurguladı. “(Tomasi’nin) Basın mensubu olduğu açıkça belliydi. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Üzerinde eşofman değil, basın mensubu olduğunu gösteren bir kıyafet vardı” dedi. Olayı şiddetle kınayarak, ABD makamlarına yaşanan hadiseye ilişkin endişelerini ilettiklerini aktardı. Tomasi ile yaptığı görüşmede, muhabirin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Albanese, “Kendisi gayet dayanıklı biri. Şu an için durumu iyi görünüyor” şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR VE GÖZALTILAR

Los Angeles’ta meydana gelen olay sırasında muhabir Lauren Tomasi, sokaklarda düzenlenen protestoları takip ederken, bacağından vurulmuştu. Görüntülerde bir polis memurunun, Tomasi ve kameramanına nişan alarak ateş ettiği yer aldı. Düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen ICE karşıtı protestolar devam ederken, olaylar sırasında çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump ise Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini ifade etti ve meydana gelen olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçladı.