Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş’ın Bulgaristan’da yakalandığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad’da gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Necip Hablemitoğlu suikastı | Emekli Albay Levent Göktaş yakalandı – 1Necip Hablemitoğlu, Çankaya Portakal Çiçeği Sokağı’ndaki evinin önünde 18 Aralık 2002 akşamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Hablemitoğlu, Ankara’daki evinin önünde 18 Aralık 2002’de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirilerek 27 Ocak’ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat’ta “örgüt üyeliği” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından tutuklanmıştı.

Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3’ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2’si 15 Şubat’ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.