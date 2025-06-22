Albay Tolga Yağan, Saliha Taşbaş’ı Ziyaret Etti

JANDARMA KOMUTANINDAN ANNEYE ZİYARET

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, 2015 yılında şehit olan Uzm. J. Çvş. İzzet Taşbaş’ın annesi Saliha Taşbaş’ı Dinar ilçesine bağlı Akçaköy’deki evinde ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Saliha Taşbaş ile sohbet eden Albay Yağan, şehit yakınları ve gazilerle sürekli irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, onlarla her zaman dayanışma içinde olmaya çalıştıklarını ifade etti.

DESTEK İÇİN DEVLET HER ZAMAN YANLARINDA

Albay Yağan, şehit yakını ve gazilere devletin tüm kapılarının açık olduğunu belirtti ve “Şehit yakını ve gazilerimize devletimizin bütün kapıları ardına kadar açıktır. Saliha annemiz gibi köylerde yaşayan şehit yakınlarımız başta olmak üzere bütün şehit ailelerini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Elimizden geldiğince her konuda destek olmaya gayret gösteriyoruz.” dedi. Bu bağın çok değerli ve kutsal olduğunu dile getirerek, “Şehit aileleri ve gazilerimizin bizlere ulaşmak için hiçbir aracıya ihtiyaçları yoktur. Tüm iletişim yolları açık olmasına rağmen bize ulaşamadıkları bir durum olursa, yalnızca 112’yi arayıp kendilerini tanıtmaları yeterli olacaktır. Jandarma devriyemiz en kısa zamanda ulaşacaktır.” şeklinde konuştu.

ZİYARETTEN MUTLULUK DUYDU

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Saliha Taşbaş, evlatlarım dediği misafirlerine başarılar dileyerek, onları dualarla uğurladı. Bu tür ziyaretlerin, şehit aileleri için büyük bir anlam taşıdığını ve onlara olan bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.