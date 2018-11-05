Albayrak: Normalleşme süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD ile normalleşme sürecine girildiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında karşılıklı yaptırımların kaldırılması hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecine girildiğini belirtti.

Albayrak; “Türkiye’nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak olan listede bize Türkiye’nin muaf olduğu yönünde bilgi geldi. Önümüze bakacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak A Para kanalında katıldığı programda şu açıklamaları yaptı:

Enflasyon hakkında: Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül’de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim’de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Görüyoruz ki birçok sektör, birçok fiyatlamalar dolar 8-8,5 kuru üzerinden fiyatlanarak bu rakam ortaya çıkmış. Ama bugün geldiğimiz nokta 7’ler 6’lar, 5,50 ve 5,50’nin altı normalleşme süreci başladı.

Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018’in ekim ayı 2017’nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz.

HÜRRİYET