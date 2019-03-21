Albayrak: Türkiye şaşırtmayı sürdürecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin güçlü performansıyla birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin (OYDER) Kongresi’nde konuştu.

Albayrak, şu mesajları verdi:

“Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek.

Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı.

“KONUTTAKİ RAKAMLAR GÜÇLÜ TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR”

Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Konutta faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1’in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.”

TRT