Alcapa Hastasından Başarılı Ameliyat Sonucu

Mücahit Şimşek’in Nadir Hastalığına Başarıyla Müdahale Edildi

300 bin de bir görülen ve ani ölüme sebep olabilen doğuştan gelen kalp hastalığı ‘Alcapa’, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Bu operasyona öncülük eden Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, “Bu ameliyat oldukça nadir yapılan ve hastalığımızda çok nadir görülen bir hastalık” şeklinde açıklama yaptı. Hastalığın riski ve özelliği hakkında bilgi veren Eroğlu, “Kalbimizdeki ana damarımızın ağır damarından değil akciğer atar damarından çıktığı bir rahatsızlık. Ameliyat olmasaydı yakında kalp yetmezliği gelişebilir ve daha kötü senaryolarla karşılaşabilirdik. Riskli ameliyatımızı yaptık, şu an her şey yolunda” dedi.

Hastanın Nadir Durumu ve Ulaşım Süreci

Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Mücahit Şimşek, kalbindeki rahatsızlık için araştırmalar yaparken Kahramanmaraş’taki HG Hospital’da görevli Doç. Dr. Erdinç Eroğlu’na ulaştı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, 300 binde bir görülen ‘sol koroner arter ve dallarının pulmoner arterden çıktığı’ belirlenen ‘Alcapa’ hastalığı teşhis edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Eroğlu’nın ekibi, Şimşek’in başarılı bir şekilde sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ameliyathane Süreci ve Sonuçları

Dr. Eroğlu, hastanın durumu ile ilgili daha fazla bilgi vererek, “Alcapa Sendromu, toplumda çok nadir görülüyor ve bu hastalığın ameliyatı da oldukça riskli. Mücahit Bey, Mersin’den bize ulaştı. Ameliyatı burada olmak istedi. Gerçekleştirdiğimiz bu nadir operasyon, onun hayatta kalmasına yardımcı oldu. Şu an için her şey yolunda ve kendisini Mersin’e uğurlamayı planlıyoruz” dedi.

Gelecek Planları ve Başarılar

Eroğlu, yurt dışından hasta kabul etmeyi hayal ettiğini belirtti. “Mücahit ile başladık. Yakında Antalya’dan da bir hasta bekliyoruz. Bu şekilde gücümüzü artırarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu. Ayrıca hastanın kalp damarlarının durumu hakkında bilgi veren Eroğlu, “Mücahit Bey’in diğer sağ koroner damarı oldukça gelişmiş. Başka türlü tedavi edilmediği takdirde hastalar kalp yetmezliği riski taşıyor. Biz, hastanın damarını olması gereken yere getirdik ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diye ekledi.

Mücahit Şimşek’in Duyguları ve Teşekkürü

Hastalığı öğrendikten sonra doktor araştırmalarına başladığını belirten Mücahit Şimşek, “Erdinç hocamla sosyal medya aracılığıyla tanıştım. Kendisi ‘Ben bu ameliyatı yaparım, daha önce de yaptım’ dedi. Buraya geldik ve başarılı bir ameliyat geçirdim. Mutluyum, sevinçliyim. Çok teşekkür ederim, burada bize çok iyi baktılar” şeklinde duygularını ifade etti.