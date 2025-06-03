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Alcaraz, Paul’u 3-0 Yendi

CARLOS ALCARAZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sezonun ikinci grand slam tenis organizasyonu Fransa Açık’ta (Roland Garros) Carlos Alcaraz, Tommy Paul’u 3-0 yenerek yarı finale ulaşmayı başardı. Paris’te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek erkekler çeyrek finalinde, 2 numaralı İspanyol tenisçi Alcaraz ile ABD’li raket Paul karşı karşıya geldi.

İSPANYOL TENİSCİ MAÇI KAZANDI

Alcaraz, 1 saat 34 dakika süren müsabakada rakibini 6-0, 6-1 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. 22 yaşındaki sporcu, yarı finalde İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti ile mücadele edecek.

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