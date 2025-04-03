Aldi, Ortak Online Mağazasını Kapatacak

ALDI ONLINE MAĞAZASINI KAPATIYOR

Almanya merkezli tanınmış market zinciri Aldi, 2025 yılının sonunda ortak online mağazasını kapatacağını açıkladı. Aldi Nord ve Aldi Süd iş birliğiyle 2021’de kurulan ve gıda dışı ürünler sunan e-ticaret platformu, beklenen performansı gösteremediği için sonlandırılacak. Şirket, bu hamleyle ana iş koluna daha fazla yoğunlaşmayı amaçlıyor.

REKABETİN ZORLAŞMASI KAPANMA NEDENİ

Aldi, online mağazasında küçük ev aletleri ve elektronik eşyalardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu. Ancak Amazon ve Temu gibi güçlü rakiplerle olan rekabetin artması ve 2023 yılında bu projeden 4,8 milyon euro zarar edilmesi, kapanma kararını kaçınılmaz hale getirdi. Şirketten yapılan açıklamada, “Discount’un mucidi olarak, bilerek ve isteyerek ana işimize odaklanma kararı aldık” ifadeleri yer alıyor. Bu karar, Aldi’nin temel iş modeli olan fiziksel mağazalarına daha fazla yatırım yapmasının önünü açacak.

ETKİLENEN ÇALIŞANLAR

Kapatma kararı, Aldi E-Commerce GmbH bünyesinde çalışan yaklaşık 80 kişiyi doğrudan etkileyecek. Ayrıca, Artı49’un haberine göre Aldi’nin online alışveriş platformu, iki grup arasında ortak yürütülen tek proje olarak kaydedildi. Bununla birlikte, Aldi Süd’ün belirli bölgelerde test ettiği “Mein Aldi” adlı gıda teslimat hizmetinin faaliyetleri devam edecek.