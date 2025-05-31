Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu Konseri İptal

KONSERİN İPTALİ

Dünyaca tanınan Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu’nun Denizli Laodikya Antik Kenti’ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda gerçekleştireceği konser, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan bu antik tiyatroda, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konsere yaklaşık 15 bin kişi saatler öncesinden gelerek yerlerini aldı. Programın başlamasından önce yağmurun kısa süreli olarak dinmesi beklendi. Bu süreçte davetliler ve katılımcılar, şemsiyeler ve yağmurluklarla korunmaya çalıştı.

ALKIŞLA OYLAMA

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sahneye çıkarak etkinliğin iptal edilip edilmeyeceği hakkında seyircilere alkışla oylama yaptırdı. Çoğunluk “yapılması yönünde” alkış yaptığında, Başkan Çavuşoğlu bir süre daha beklemeyi denedi. Ancak yağmurun şiddetini artırmaya başlamasıyla etkinlik iptal edilmek zorunda kaldı. Başkan, bilet ücreti iade edileceğini de katılımcılara iletti. Bazı vatandaşlar bu duruma ıslık çalarak tepki gösterdi.

KORO VE SANATÇILARIN BEKLEYİŞİ

Bu esnada, Kızıl Ordu Korosu’nun Baş Şef Kurmay Albay Gennadiy Saçenyuk, Koro Müdürü Kurmay Albay Mihail Maruşevski ve İkinci Şef Kurmay Albay Nikolay Kiril’den oluşan yaklaşık 120 kişilik koroya, orkestra ve bale sanatçıları eşlik etti. Grup, konserin iptalinin ardından alana gelmelerini sağlayan otobüslerde beklemeye başladı. Sonrasında ise koro, etkinlik alanından ayrıldı.