Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç

FUTBOL CAMİASI YARDIMCI OLMAKTADIR

Futbolseverler ve yerel spor camiası, kulübün yönetimini dikkatle izliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi kayıtlarında Alemdağ Spor Kulübü Başkanı’nın Tunçay Meriç olduğu belirtiliyor. Spora olan katkısıyla öne çıkan Meriç, kulübün ilerlemesi ve başarıları için önemli adımlar atan yöneticiler arasında gösteriliyor. Peki, bu başkan kim? Tunçay Meriç kimdir? İşte konuyla ilgili detaylar…

ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ’NÜN ETKİSİ

Alemdağ Spor Kulübü, Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı bir spor kulübü olarak İstanbul’un amatör futbol liglerinde mücadele ediyor. Özellikle genç futbolculara sunduğu imkanlarla dikkat çeken bu kulüp, bölgedeki futbol kültürüne büyük katkılar sağlıyor. Kulübün başkanı olan Tunçay Meriç, TFF kayıtlarında resmi olarak Alemdağ Spor Kulübü Başkanı sıfatıyla kaydediliyor.

SALDIRI OLAYI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Alemdağ Spor Kulübü ile ilgili durumlar gündemdeyken, DHA’da aktarılan bir haberde ise olayların merkezinde yer alan bir saldırı vakası dikkat çekiyor. Olay, saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Kafede bulunan Bekir Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu, ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı, hiçbir diyalog yaşanmadı. Bir anda genç, orta yaşlarda bir kişi yanındakine silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştı, ben de yere yattım.”

Bu olay, yerel spor camiasında ve futbol severler arasında büyük bir sağlık ve güvenlik endişesi yarattı.