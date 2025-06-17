Alemde Bir Gece, Merak Uyandırıyor

IZLEYICILERI EKRANA BAĞLAYAN FİLM

Alemde Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmi izleyeceklerin merak ettiği Alemde Bir Gece konusu, oyuncuları ve özeti gibi konuları inceliyoruz.

OLAYLARIN BAŞLANGICI

Mutlu bir evliliği olan ve sakin bir yaşam süren Ozan’ın eşi Elif, birkaç gündür annesinin yanındadır ve ertesi sabah geri dönecektir. Ozan evde yalnız kalırken, çocukluk arkadaşı Tolga bir kadınla beraber Fehmi’yle gelir. Üniversitede arkadaş oldukları büfeci Ati abilerini de yanlarına almışlardır. Ozan, Tolga’yı evden göndermeye çalışırken, bu sırada karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref de kapıyı çalar.

BÜYÜK BİR BELADAN KAÇIŞ

Ozan, evdekilerin bir an önce gitmesini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük bir para kazanır ve heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybeder. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderken kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulurlar.

FİLMİN KADROSU VE YAPIM YILIDIR

Aydemir Akbaş, Beyti Engin ve Bülent Alkış’ın başrollerini paylaştığı bu filmde, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici ve Ömer Gecü de rol alıyor. 2016 yapımı filmin çekim yerleri ise henüz açıklanmadı.