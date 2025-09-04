Alerji Zatürresi, Kedi Tüyünden Olabilir

AŞIRI DUYARLILIK ZATÜRRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, halk arasında ‘kedi tüyünün akciğere kaçması’ olarak bilinen durumu; kedi tüyünün alerjik etkisine bağlı olarak ortaya çıkan ‘aşırı duyarlılık zatürresi’ olarak tanımlıyor. Özlü, bu duruma sadece kedi tüyünün değil, kuş tüyü ve kümes hayvanlarının tüylerinin de sebep olabiliyor olduğunu belirtiyor. Ayrıca, aşırı duyarlılık zatürresinin farklı hayvan türleri, organik tozlar ve atıklar nedeniyle de gelişebildiğini vurguluyor.

HAYVAN BAKIMI YAPANLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Özlü, aşırı duyarlılık zatürresinin özellikle hayvan bakımıyla uğraşan kişilerde ve bu tür bir ortama maruz kalanlarda daha fazla görülebildiğini aktarıyor. “Bu hastalık, kedi tüyünün alerjik etkisine bağlı olarak meydana geliyor. Sadece kedi tüyüne değil, kuş tüyüne ve diğer kümes hayvanlarının tüyüne karşı da tetiklenebilir. Tüylerin yanı sıra, hayvanların diğer atıklarından ve organik tozlardan da kaynaklanabiliyor.” diyor. Özlü, bu durumun güvercin besleyenler ve çeşitli kümes hayvancılığı yapanlarda, aynı zamanda sığır, keçi ve koyun besleyenlerde de görülebildiğini ifade ediyor.

SEMPTOMLAR VE TEŞHİSİN GECİKME İHTİMALI

Prof. Dr. Özlü, aşırı duyarlılık zatürresinin en belirgin semptomlarının arasında öksürük ve nefes darlığı olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, enfeksiyon ve zatürre benzeri belirtilerin, ateş, nefes darlığı, hırıltı, halsizlik ve genel kırgınlık olarak ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Özlü, bu durumların zamanla kronikleşebileceğini ve tehlikeli bir şekilde teşhisinin gecikebileceğini belirtiyor. “Mikrobik bir zatürre gibi düşünülebilir ve bu durumda antibiyotik tedavisi gerekli olabilir. Bu tür ortamların başlangıçta bir etkisi olmayabilir, ancak zamanla tekrar eden olaylarla duyarlılık gelişebilir. İlk semptomların ise genelde öksürük ve nefes darlığı olduğunu gözlemliyoruz.” sözleriyle konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.