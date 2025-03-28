ALES 2025 Giriş Belgeleri Açıklandı

2025 ALES SINAVI GİREN ADAYLAR İÇİN BELGELER ELLERİNDE

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgeleri artık erişime açık durumda. ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, 13 Nisan tarihinde yapılacak olan 2025-ALES/1 sınavına girecek adayların, sınav için belirlenen binalar ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmış durumda.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini almak için ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” web adresini kullanarak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var; sınavın gerçekleştirileceği 13 Nisan tarihinde saat 10.00’dan sonra adaylar binalara kabul edilmeyecek.