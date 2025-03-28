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ALES 2025 Giriş Belgeleri Yayınlandı

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ÖSYM DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) girecek olan adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınavın 13 Nisan’da yapılacağı bilgisiyle birlikte, adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri de tamamlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ TEMİNİNİ UNUTMAYIN

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek için gerekli olan sınav giriş belgesini almak amacıyla ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapabilirler. Ayrıca, sınav günü olan 13 Nisan’da saat 10.00’dan sonra binalara giriş yapılmayacağını belirtmekte fayda var.

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