ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES giriş belgeleri hakkında açıklama yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Nisan’daki 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES’e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek