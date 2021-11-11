ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademk Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nın giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021-ALES/3) giriş belgeleri, erişime açıldı.

ADAYLAR TC KİMLİK NUMARALARI İLE SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK

ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Kasım’daki 2021-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Öte yandan, adaylara saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.