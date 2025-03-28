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ALES Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

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ÖSYM’DEN SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2025-ALES/1) katılacak adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 13 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek 2025-ALES/1 sınavına başvuruda bulunan adayların bina ve salon atamaları tamamlandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ EDİNME

Adayların, sınav giriş belgelerini almak için ÖSYM’nin “ais.osym.gov.tr” adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor. Ayrıca, sınavın gerçekleşeceği 13 Nisan’da saat 10.00’dan sonra adaylar binalara alınmayacak.

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