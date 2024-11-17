ALES Sınavı Bugün Gerçekleştiriliyor

ALES SINAVI GÜNDEMDE

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3), bugün gerçekleştiriliyor. 171 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu sınav, saat 10.15’te başlayacak. Sınav, 81 ilde bulunan 92 sınav merkezinde yapılacak ve toplamda 486 bina ile 6 bin 760 salon kullanılacak. Adayların saat 10.00’dan sonraki girişleri kabul edilmeyecek.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Yılda üç defa gerçekleştirdiğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsünü pazar günü 81 ilde uygulayacağız.” dedi. Ersoy, adayların alacakları puanların lisansüstü eğitime girişte, yurt dışında lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacağını ifade etti.