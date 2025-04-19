Alev Alan Araç, Metal Yığını Oldu

OTOMOBİL ALEVLER İÇİNDE KALDI

Denizli-Aydın Otoyolunda seyir halindeki bir otomobil, birden alev doldurdu. Patlamaların da yaşandığı ve sızan yakıt nedeniyle çevreye yayılan yangın sonucunda, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, Denizli-Aydın Otoyolunun Sarayköy ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi civarında gerçekleşti.

AİLE HIZLA KURTULDU

Aile, Denizli’den Aydın’ın Nazilli ilçesine dönüyordu ve otomobil, otoyolda seyrederken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanlar bir süre sonra alevlere dönüşerek aracın her tarafını sardı. Yangın büyümeden otomobilden dışarı çıkmayı başaran aile, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve otoyol jandarma birlikleri yönlendirildi.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar da oldu. Araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma bölgeyi güvenlik çemberi altına aldı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra araçtan geriye yalnızca bir metal yığını kaldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.