Alev Alan Otomobilden İndiler

OTOMOBİL YANGINI D-100 KARAYOLU’NU ETKİLEDİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. 3 kişi, yangını fark edince son anda araçtan indi. Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkisinde İstanbul istikametinde gerçekleşti. M.B. yönetimindeki 34 GDY 388 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

YARDIM ÇAĞRISI VE MÜDAHALE

Alevleri gören sürücü M.B. ve yanındaki 2 yolcu, hızlı bir şekilde araçtan inmeyi başardı. Sonrasında 112 acil çağrı merkezine ulaşarak yardım istedi. Kısa süre içinde olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yanan otomobili söndürme çalışması başlatırken, yangın nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

MERKEZ TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Söndürme faaliyetlerinin ardından trafik kontrollü bir şekilde sağlandı ve zamanla normale döndü. Polis, yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.