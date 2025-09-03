Alev Topuna Dönen Araç Söküldü

OTOMOBİL YANGINI KAYAPINAR İLÇESİNDE Meydana GELDİ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler içinde kaldı. Yangın, Talaytepe Mahallesi’nde gerçekleşti ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ihbarın ulaşmasıyla birlikte polis ve itfaiye ekipleri hemen yönlendirildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından hızla söndürüldü ve sonrasında soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Neyse ki, yangından etkilenen kimse olmadı. Ancak, yangın sonucu otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.