Alevi-Bektaşi Başkanı Esma Ersin Ziyaret Etti

YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası, zarar gören konutları ziyaret eden Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, bölge halkına destek verdi. 13 Ağustos’ta Silifke ilçesi Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresinde başlayan yangın, Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında ormana sıçradı. Yangına, yedi farklı ilden gelen binin üzerinde personelle hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Yangın nedeniyle 984 hanenin boşaltıldığı, toplamda bin 851 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 53 evin zarar gördüğü yangın, üçüncü gününde kontrol altına alındı.

Yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışmaları devam ederken, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Kırtıl Mahallesi’ne giderek yöre sakinleriyle bir araya geldi. Zarar gören evleri yerinde inceleyen Ersin, mahalle halkı ile sohbet ederek, yanlarında olduklarını vurguladı. Esma Ersin, yaptığı açıklamada: “Yangından etkilenen Mersin Kırtıl Mahallesini ziyaret ettim. Zorluklara rağmen köy halkının gösterdiği sabır, dayanışma ve sıcak misafirperverlik yüreğime dokundu. Tüm canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum,” şeklinde konuştu.