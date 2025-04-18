Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’ya Vefa

KÜLTÜREL ANLAMDA VEFAYA DÜZENLENEN ETKİNLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Erzincan’daki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu (96) için memleketinde bir ‘Vefa Etkinliği’ gerçekleştirildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan bu programda, Munzur Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aziz Altı Alevi ocakları ve Ahmet Uğurlu’nun özgeçmişine dair bilgi verdi. Uğurlu’ya hayatı boyunca yaptığı hizmetlerinden dolayı bir onur plaketi sunuldu.

ALEVİ DEDELERİNE DUYULAN SAYGI VE SEVGİ

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ahmet Uğurlu’ya vefa göstermek için toplandıklarını söyleyerek, “Vefa, hatırlamak değil, unutmamaya söz vermektir” ifadelerini kullandı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir ise Alevi-Bektaşi geleneğinin sadece bir inanç sistemi olmadığını, aynı zamanda milletin, yurdun ve toprakların temeli olduğunu vurguladı.

Alevi dedesi Ahmet Uğurlu da konuşmasında İslam dininin barış, sevgi, güven ve güzel ahlak olduğunu belirtti ve birlik beraberlik mesajları verdi. Uğurlu, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Etkinlik, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun deyiş ve nefes dinletisi ile sona erdi.