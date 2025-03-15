Alevilik ve Bektaşilik Ödülleri Töreni Yapıldı

İstanbul’da 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Töreni

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde akademisyenler ödüllendiriliyor. Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gibi isimler de yer alıyor. Alevilik ve Bektaşilik alanında yapılan akademik çalışmalara sağlanan destek ön planda tutuluyor.

Ödül Töreninin Açılış Konuşması

Bu yıl üçüncü kez yapılan törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bugün burada, kültürümüzün, tarihimizin ve inanç dünyamızın önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaları onurlandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı ödül töreninde, bu mübarek günlerde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Alevilik ve Bektaşilik, Anadolu’nun derin kültürel mirasının, hoşgörü anlayışının, barış ve kardeşlik temelinde şekillenen felsefesinin en önemli değerleri arasında sağlam yerini hep muhafaza etti” şeklinde konuştu.

Eğitim ve Toplumsal Barış Vurgusu

Tekin, Alevi vatandaşların eğitiminde yaşanan sorunların çözümünün toplumsal barış ve eşitlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. “Bunun için kapsamlı ve sistematik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması adına elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Ödül almak üzere seçilen araştırmaların, topluma bu mirası daha iyi anlatma konusunda önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Kültürel Miras ve Gönül Bağları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Alevilik ve Bektaşiliğin, tarih ve kültür açısından önemli bir parça olduğunu ifade etti: “Yüzyıllar boyunca insan sevgisini, hoşgörüyü kutsayan bu değerler, günümüzde de toplumumuzun ortak vicdanını şekillendirmeye devam etmektedir. 2024 yılı içerisinde toplam 364 cemevinin bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.” Ersoy, devlet ile Alevi ve Bektaşi toplumu arasındaki gönül bağının güçlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ekledi.

Tören sonunda, Alevilik ve Bektaşilik üzerine önemli akademik çalışmalar yapmış bilim insanlarına ödüllerini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos takdim etti.