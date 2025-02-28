Alevler 2 Katlı Evi Küle Çevirdi

DENİZLİ’DE YANGIN ALARMI

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan 2 katlı bir evin çatı katında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN ANI VE MÜDAHALE

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Dumanlar aniden alevlere dönüştü ve yangın hızla yayıldı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın, 2 katlı evin çatı katında büyük hasara yol açarak, burayı kullanılamaz hale getirdi. Evin ikinci katında ve yanında bulunan tek katlı evde de maddi hasar oluştu. Yangın sırasında yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.