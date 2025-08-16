Haberler

Alevler Arasında Hayvanlar Yanıyor

ALEVLER ARASINDA KALAN HAYVANLAR İÇİN TEHLİKE ATLATTI

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 7 kırsal mahallede meydana gelen ve 17 saat süren örtü yangınına müdahale eden bir kepçe operatörü, alevlerin arasında kalarak hayvanları kurtarmaya çalıştı. Yangınla mücadele ederken, hayvanların yandığını gören operatörün cesareti dikkat çekti.

KENDİ ARKADAŞINI UYARDI

Kepçe operatörü, kendisini arayan arkadaşına da bulunduğu bölgede gelmemesi konusunda uyarıda bulundu. Görüntülerde operatör, “Mehmet, sen orada bekle. Ben ateşin içindeyim. Hayvanlar yanıyor, kuşlar yanıyor. Sen orada bekle, ben kepçeyle halledeceğim. Tehlikelidir, sen gelme buraya. Ben burayı hallederim, siz başka yere bakın” dediği duyuluyor. Bu konuşma, yangınla mücadelenin ne kadar riskli olduğunu gözler önüne seriyor.

