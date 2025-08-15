Alevler Saniyede Evi Sardı

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerinde meydana gelen orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Silifke’de yangından en fazla etkilenen bölgelere dair bilgiler gelmeye devam ediyor. Kırtıl Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Genç, alevlerin aniden evlerine ulaştığını ifade etti. Genç, “Yangına hiçbir şey yapamadım. Evde eşim de yanımdaydı, ateş her tarafımızı sarmıştı. Onu motorla zor aldım kaçtım. Biz kaçtıkça ateş arkamızdan geldi. Dağları aştık dolaştık, tekrar geldik ama o yoldan geçit vermediler. En son geldiğimde her yer kül olmuştu. Varım yoğum gitti, ben de bittim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Maalesef görünen budur” diye yaşadığı korku dolu anları anlattı.

YANGININ NEDENİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Kırtıl Mahallesi Muhtarı Zarife Kıraslan, yangının çıkış nedeni hakkında bazı iddialarda bulundu. Kıraslan, “Birileri borulara kaynak yaparken, rüzgarlı havada yangın çıkmış. Rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede tüm çevremizi sardı. Canımızı zor kurtardık. Köyde ciddi kayıplar var; hayvanlar telef oldu, evler yandı. Diyecek hiçbir şey yok” diyerek çaresizliğini paylaştı. Yangına sebep oldukları öne sürülen bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.