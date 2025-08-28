Alevler Yerleşim Alanına Yaklaştı

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Yukarı Marmaracık Mahallesi’nde başlayan orman yangını, Fethiye Mahallesi ile Kestel ilçesinin Seymen Mahallesi sınırlarına kadar ilerledi. Yangın, yerleşim alanlarına yalnızca 10 metre mesafeye kadar yaklaştı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, DHA muhabirine yönelttiği açıklamada, kırsal alanda bulunan 40 bağ evinin tahliye edildiğini ve bölgede bulunan Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) de zararlar gördüğünü ifade etti. Yangına müdahale için 6 helikopter, 1 uçak, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 33 arazöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Yenişehir ile Kestel Belediyesi itfaiye ekiplerinin hem havadan hem de karadan operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

TRAJİK DURUM: YOL AÇILDI

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Bursa-Yenişehir karayolu, Yenişehir istikametinde tek yönlü olarak trafiğe açıldı.