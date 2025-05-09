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Alevli Araç Yangını İnegöl’de Meydana Geldi

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Yangın, saat 14.00 civarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e doğru giden sürücü Ömer K.’nin kullandığı 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu anlayan sürücü, aracını yol kenarına park etti ve hemen itfaiyeye haber verdi. O esnada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlıca müdahale ederek kısa süre içinde yangını söndürdü. Ancak yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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