Alevli TIR Yangını Kontrol Altına Alındı

ALEV ALAN TIR’IN KAZA SONUCU ORMAN YANGINI

Samsun-Ankara kara yolunun 18’inci kilometresinde seyir halindeyken alev alan kimyasal madde yüklü TIR, yüzlerce metre yanarak ilerledikten sonra bariyerlere çarpıyor. Bu esnada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Neyse ki kazada yaralananlar olmuyor ve TIR’daki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıyor.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGININ ETKİLERİ

Yangın sebebiyle Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık 20 dakika çift yönlü ulaşıma kapatılıyor. Ormana sıçrayan alevler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürülüyor. TIR’ın alevler içinde yol aldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyor. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra, trafik polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrollü bir şekilde açılmaya başlıyor.

Gökhan İÇKİLLİ – Emre ÖNCEL – Berkay YILDIZ/SAMSUN