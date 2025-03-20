Alex de Souza Coritiba’ya Döndü CEO Oldu

FENERBAHÇE’DEN SONRA COVERT İLE DÖNÜŞ

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra, çocukluk yıllarını geçirdiği ve eşinin ailesine de yakın olduğu Coritiba’ya geri dönen Alex, burada kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp’un temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda resmen göreve başladı.

YENİ HEDEF: MENTORLUK VE YENİDEN YAPILANMA

47 yaşındaki Alex De Souza, Coritiba’nın liderlik ve futbol bilgisi anlamında yaşadığı eksiklikleri gidermeyi, ayrıca oyunculara daha yakın bir mentor figürü olmayı hedefliyor. Bu yeni sorumluluğu üstlenen Alex, teknik direktörlük kariyerinden vazgeçerek kulüp yönetiminde aktif bir konumda yer aldı.

CEO DEĞİŞİMİYLE YENİ BİR DÖNEM

Ayrıca, Internacional’de görev yapan André Mazzuco, Gabriel Lima’nın ayrılığı ile boşalan Coritiba CEO’su pozisyonunu üstlenerek kulüpte önemli bir değişim sürecini başlattı. Bu durum, Coritiba’nın geleceği için önemli bir yeniden yapılandırma fırsatını beraberinde getiriyor.