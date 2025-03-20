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Alex De Souza Coritiba’ya Spor Yönetici Olarak Döndü

FENERBAHÇE’DEN SONRA CORITIBA’YA DÖNÜŞ

Süper Lig devi Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra çocukluk yıllarını geçirdiği Coritiba’ya dönen Alex, burada kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp’un temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı ile resmi olarak atandı. 47 yaşındaki Alex De Souza, Coritiba’nın liderlik ve futbol bilgisi konusundaki eksikliklerini kapatmayı ve oyunculara yakın bir mentor figürü olmayı amaçlıyor.

TÜM KARIYERİNDEN VAZGEÇTİ

Bu yeni görevi kabul eden Alex, teknik direktörlük kariyerinden feragat ederek kulüp yönetiminde aktif bir pozisyona geçti. Coritiba’da önemli bir yeniden yapılanma süreci başlamış oldu. öte yandan, Internacional’de görev yapan André Mazzuco, Gabriel Lima’nın ayrılığının ardından Coritiba CEO’su pozisyonunu devraldı.

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